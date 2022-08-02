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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Bulut’tan kuraklık açıklaması

İHA

MHP’li Bulut’tan kuraklık açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye’nin en büyük tarımsal alanlarından biri olan Tokat Kazova’nın tarihinin en büyük kuraklığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen MHP’li Bulut, Tokat’ta yaşanan tarımsal sulama sıkıntısını güdeme getirdi. Bulut, Almus Barajı işletmecisinin mevzuata uymayan su kullanımı sebebiyle 2025 bin hektar tarım arazisinin kuraklıktan büyük zarar gördüğünü ileri sürerek, “Yaklaşık 30 bin hektarlık kapasitesi ile Türkiye’nin tarım ambarı olarak Anadolu’nun dört bir yanına sebze ve meyve yetiştiren Kazova’nın büyük bir sıkıntısını dile getiriyorum. Tarihin en büyük kuraklığı ile karşı karşıya. Köylümüzün ürünleri tarlasında yanmakta, bir taraftan da feryadını hükümete, yetkililere, bizlere duyurmaya çalışmaktadır. Sorunu 1 Mart 2022 tarihi itibariyle TBMM’de yaptığım konuşmada bu soruna dikkat çekmek için bir konuşma yapmıştım. 1966 yılından beri Tokat köylüsünün ve çiftçisinin sulama konusundaki ana dayanağı olan, 1 milyar metreküp su depolama alanına sahip olan Almus Barajı, hidroelektrik santrali işletmecisinin su istimali neticesinde bugün Kazova tarihinin en büyük kuraklığı ile karşı karşıya kalmıştır” dedi.

"Acilen tedbirler alınmalıdır"
MHP’li Bulut, su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini belirterek “11,5 aydır yetkililerle başta Çayköy, Beşevler, Bahçebaşı, Ataköy, Öğütçü, Aşağı ve Yukarı Çaylı, Manastır, Yeniköy, Taşlı Höyük, Şatova, Şenyurt köyleri olmak üzere birçok Turhal köyü kuraklıkla karşı karşıya bulunuyor. Bu şirketlerin yetkililerin yasaya aykırı iş yaptıklarını söylememize rağmen geri atmamışlardır. Ve bugün köylüyü susuzluğa mahkum etmişlerdir. En önemli tarımsal havzalardan bir tanesi susuzlukla karşı karşıya bulunuyor. Çiftçilerimiz iflasla karşı karşıya bulunuyor. Acilen tedbirler alınmalıdır. Aylar süren bir kurak sonucunda kanallarla verildiği halde su köylere ulaşmıyor. Serbest bırakılan su 2025 bin hektarlık kısmına ulaşmıyor. Acilen yetkililerin sorunları yerinde incelemeleri gerekmektedir” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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