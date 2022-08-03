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Tarihi hanın payandalarına 'sprey boya' ile yazılar yazdılar

DHA

Tarihi hanın payandalarına 'sprey boya' ile yazılar yazdılar


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 1400'lü yıllarda yapılan Sulusokak'ta bulunan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Deveciler Hanı'nın yan duvarlarındaki payandalara sprey boyalarla yazılar yazıldı. Yazılar tepki çekerken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Sprey boyalar ile tarihi eserlere verilen zararın hem maddi hem de manevi boyutu var. Zarar verenler, bunun 2 yıldan 5 yıla kadir hapis cezası olduğunu bilmeli" dedi.
Tarihi Sulusokak'ta yer alan Deveciler Hanı, Osmanlı padişahı I. Mehmet döneminde 1400'lü yıllarda inşa edildi. Dış kısmında 15 dükkan yer alan, alt katında 27, üst katında ise 28 olmak üzere toplam 55 odadan oluşan han 20082013 yılları arasında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. 2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne tahsis edilen han, 2019 yılına kadar devlet konservatuvarı olarak kullanıldı. Hanı tekrar devralan Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, otele dönüştürülmesi için ihale açtı.
Son zamanlarda Deveciler Hanı'nın yan duvarlarındaki payandalara kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen hanın payandalarına yazı yazılması, tepki çekti.
'2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR'
Tarihi eserlerin geleceğe bırakılan bir emanet olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu emanet noktasında herkesin duyarlı olması gerekiyor. Sprey boyalar ile tarihi eserlere verilen zararın hem maddi hem de manevi boyutu var. Maddi olarak bu sprey boyların temizlenmesi noktasında devlet çok fazla küflete giriyor. Manevi olarak ise erli ve yabancı turistlerin bu eserleri ziyaret ettiğinde hiç hoş görüntü olmuyor. Ayrıca bu zararı verenlerin bilmesi gerekir ki tarihi eserleri koruma kanunu çerçevesinde tarihi eserlere zarar verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 5 bin güne kadar idari para cezası verilir" dedi.
ESNAF DA ŞİKAYETÇİ
Han çevresinde bulunan esnaf da hana zarar verilmesine tepki gösterdi. Esnaf Tamer Oruç, "Burası tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir semtimizdir. Daha önce bütün kervanlar buradan geçiyormuş. Bu bölgede Sulusokak'ta çok tarihi eserlerimiz var. Yerli ve yabancı turistler geliyor. Bu yazılar nedir diye soruyorlar. Bunun açıklamasını yapamıyoruz. Bununla ilgili yetkililerin gece ve gündüz olmak üzere güvenlik önlemi almasını istiyoruz" diye konuştu.
Semt sakinlerinden Mehmet Soysal ise, "Bu tarihi eserlerin korunması lazım. Burada bekçi olması lazım" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-08-03 11:49:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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