Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı (2)

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KONUŞMADI, TUTUKLANDI

Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürüp, onun kız arkadaşı E.D.'yi yaralayan Fatma Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Fatma Güngör çıkarıldığı mahkemede de ifade vermedi. Tutuklanan Fatma Güngör, sağlık kontrolünün ardından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-08-03 16:53:14



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