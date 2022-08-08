Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat´ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.
Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepede, dünyanın en gösterişli mağaralarından olan Ballıca bulunuyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 54 olan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleri ile hala gizemini koruyan Ballıca Mağarası; Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 'Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası' projesi kapsamında çevre düzenlenmesi için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatıldı. Kafe, dinlenme alanları, yöresel ürünler satış noktası, konaklama üniteleri ve kır lokantası gibi bölümlerin yapılması için kapatılan mağara 11 ay sonra ziyarete açıldı. Söz konusu çalışmaların yüzde 90'nının tamamlandığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-08-08 16:11:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.