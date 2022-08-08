Niksar'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

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İbrahim UĞUR/ NİKSAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Kümbetli köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Niksar istikametine seyir halinde olan Coşkun Genç (28) yönetimindeki 34 COE 998 plakalı hafif ticari araç, Enver Yeşersin yönetimindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Adem Ay (21), Oğuzhan Yeşersin (16) ve Yusuf Yeşersin (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR

2022-08-08 18:37:22



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