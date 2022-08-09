Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü

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İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün (17) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı´ya çarptı. Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-08-09 00:02:57



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