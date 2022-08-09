17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Kazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Pancarcı´nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı. Pancarcı için ikindi namazı sonrası Sarmadut Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yavuz Pancarcı´nın ağabeyleri Yaşar ve İbrahim Pancarcı ile yakınları katıldı. Pancarcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)İbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-08-09 19:04:23



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