Tokat'ta orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çabasıyla büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Niksar ilçesi Ustahasan köyü mevkindeki kızılçam ormanında çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 arazöz, 1 su ikmal, onlarca itfaiyecinin müdahale ettiği yangın,1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-08-10 15:07:14
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