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Tokat'ta, 40 bin dönüm ekili arazinin sulama sorunu

DHA

Tokat'ta, 40 bin dönüm ekili arazinin sulama sorunu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 40 bin dönüm araziye ekili ayçiçeği, mısır, şeker pancarı gibi ürünler, sulama sorunu nedeniyle kuruma noktasına geldi. Çiftçiler AlmusKöklüce barajlarına yakın noktalarda sulama sorunu yaşanmadığını, daha uzak tarlalara ise suyun ulaşmadığını söyledi. Bu tarlalardaki ürünlerde, 10 gün içinde sulama yapılmazsa kayıp yaşanacağı belirtildi. Almus-Köklüce Hidroelektrik Santralleri Baraj İşletmesi´nden yapılan açıklamada ise bölgede normalden fazla ekilen mısır için çok su kullanıldığını; kayıp, kaçak ve buharlaşmanın önlenmesi için kapalı sisteme geçilmesi gerektiği ifade edildi.
Turhal ilçesi Bahçebaşı, Yeniköy, Uluöz, Taşlıhöyük köylerinde yaklaşık 40 bin dönüm arazi üzerinde ekili ürünler kuruma noktasına geldi. Çiftçiler, bölgedeki arazilere su veren Almus ve Köklüce barajlarına yakın bölgelerdeki tarlaların sulandığını, ancak daha uzak mesafedekilere ise suyun ulaşmadığını belirtti. 2 ayda yalnızca 7 kez sulama imkanı bulan çiftçiler, havaların sıcak seyretmesiyle ürünlerin susuz kaldığını ifade edip yardım istedi. 10 gün içinde sulama yapılmaması durumunda ayçiçeği, mısır, şeker pancarı gibi ürünlerde kayıp yaşanacağı belirtildi.
'TOPRAK SUSUZLUKTAN YARILDI'
Çiftçi Ahmet Uslu, "Şu anda benim bu pancar tarlamda büyük zayiatım var. Sulama Birliği'ne bu pancarı ekmeden önce beyanda bulundum. Ben tarlama pancar ekiyorum. Sulamak için de beyanda bulunuyorum ama bu pancar daha bir kez olsun sulanmadı. Bu pancarın şu anda 3'ncü sulanması gerekiyordu. Sulansaydı bu pancarın ağırlığının 3 kilogram olması gerekiyordu. Şu anda 300 gram. Toprağım susuzluktan yarıldı. Benim bu zararımı kim karşılayacak?" dedi.
'40 BİN DÖNÜMÜN YÜZDE 90'I SULANABİLEN ARAZİ'
Mısır ekimi yapan çiftçilerden Doğan Kurban, yeterli sulama olmadığını, ürünün yağmurla yetiştiğini belirterek, "Şu anda son suyun verilmesi gerekiyor. Burada hiçbir sulama yapılmadı. Geçen yıl ortalama 1,5-2 ton olan verim şu anda 1 tonun altında. Mısır kendisini tamamlayamamış. Bütün yetkililere başvurduk. Buradaki 5 köyün arazisi, 40 bin dönüm. Bunların yüzde 90'ı sulanabilen arazi ama su yok" diye konuştu.
Ekili tarlaların bulunduğu köylerden Bahçebaşı köyü muhtarı Ender Yanbay da "Barajda su var. Ama buralara su ulaşmıyor. Acilen kapalı suluma sistemine geçilmelidir. 20 yıldır bu sorunları yaşıyoruz burada. Pancar ekicilerimiz zararına razı olacak. Bu çiftçimiz fabrikadan avans aldı, işçi çalıştırdı, gübre aldı, masraf etti ama şimdi bunları ödemeyecek" dedi.
'MISIR NORMALDEN ÇOK EKİLDİ'
Bölgedeki arazilere sulama imkanı sağlayan Almus-Köklüce Hidroelektrik Santralleri Baraj İşletmesi, sulama problemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tokatlı çiftçilerimizin sulamada yaşadığı aksaklıkları dile getiren açıklamaları, Almus baraj işletmesini yürüten şirketimizin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. 2022 yılına özel aşırı su tüketimi olan mısır ürünün normalden çok fazla ekimi yapıldığı tespit edilmiştir. Hal böyleyken dahi işletme sorumluluğumuzda bulunan Tokat sulamalarında, Tokatlı çiftçilerimizin sorun yaşamaması adına, DSİ İl Müdürümüzle koordineli olarak yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar yapılarak, sulamanın rahatlatılması için, kanallarda hava payı dahi bırakılmadan Gümenek regülatörüne su tedariki işletmemiz tarafından sağlanmıştır. An itibarıyla da tüm sulama kanalları tam dolu kapasite çalışmakta ve Gümenek regülatöründe ortadan dere yatağına taşma devam etmektedir. DSİ kayıtlarına göre 20 bin 485 hektar net sulama alanına sahip olan Tokat'ın OmalaKazova ve Turhal ovalarının sulama ihtiyacını sağlayan kanalların kapalı sisteme geçirilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-08-11 12:34:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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