Taksi, evin balkonuna çarptı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde taksi şoförü Ahmet Şenol, hatalı sollama yapan araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki evin balkonuna çarptı. Kazada, taksi şoförü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Polis Memuru Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Koçak köyünden şehir merkezi yönüne giden plakası öğrenilemeyen otomobil, Alaattin Reçber yönetimindeki 60 AAV 622 plakalı cipi hatalı solladı. Karşı yönden gelen 60 T 0869 plakalı taksinin şoförü Ahmet Şenol, otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yol kenarındaki rampaya çıkan taksi, Mustafa Demirkıran'a ait inşaat halindeki binanın balkonuna çarptı. Kazada taksi şoförü Şenol yaralandı. Ahmet Şenol, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya neden olduğu iddia edilen aracın belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-08-13 16:24:37



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