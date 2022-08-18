Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı

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Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı Etap Puanlı Yol Yarışları, Tokat'ta başladı. Birbirinden çekişmeli geçen yol yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı etap Tokat Puanlı Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Tokat'ta start aldı. Şampiyonanın ilk gününde gençler, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Birbirinden çekişmeli geçen yol yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün sürecek olan yarışlarda toplam 500 bisikletçi mücadele edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-08-18 15:23:58



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