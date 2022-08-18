Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Almus ilçesinde hayvancılık yapan ailesine yardım eden öğretmen Sadık İskender, arazide doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak ahıra getirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Sadık İskender, tatilde Almus´ta yaşayan ailesinin yanına gitti. Cihet Gürgenlik Yaylasında hayvancılık yapan ailesine yardım eden İskender, hamile ineğin ahıra dönmemesi üzerine ormanda arama yaptı. İneği doğum yapmış halde bulan öğretmen, yürümekte güçlük çeken buzağıyı çuvala koyup sırtında ahıra kadar taşıdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Doğum yapan ineğin öğretmenin sırtındaki yavrusunu takip ettiği anlar ise dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus İbrahim UĞUR
2022-08-18 18:56:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.