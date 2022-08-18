Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı



İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Almus ilçesinde hayvancılık yapan ailesine yardım eden öğretmen Sadık İskender, arazide doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak ahıra getirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Sadık İskender, tatilde Almus´ta yaşayan ailesinin yanına gitti. Cihet Gürgenlik Yaylasında hayvancılık yapan ailesine yardım eden İskender, hamile ineğin ahıra dönmemesi üzerine ormanda arama yaptı. İneği doğum yapmış halde bulan öğretmen, yürümekte güçlük çeken buzağıyı çuvala koyup sırtında ahıra kadar taşıdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Doğum yapan ineğin öğretmenin sırtındaki yavrusunu takip ettiği anlar ise dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus İbrahim UĞUR

2022-08-18 18:56:08



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