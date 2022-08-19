Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Biz karşımızda güçlü bir muhalefet isteriz. Siz kimi aday göstereceğinizden önce Türkiye'yi nasıl yöneteceğinizi millete anlatın. Millet anlasın, görsün ki size oy versin" dedi.

Bir dizi ziyaret için Tokat'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve partililer yer aldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde karşılarına güçlü muhalefet istediklerini belirterek, "Biz karşımızda güçlü bir muhalefet isteriz. Siz kimi aday göstereceğinizden önce Türkiye'yi nasıl yöneteceğiniz 6 artı 1'li olarak oturup millete anlatın. Millet anlasın, görsün ki size oy versin. Sizi seçsin ya da seçmesin. Örneğin; Türkiye'nin temel meselelerinde, ekonomik meselelerinde neler düşünüyorsunuz? Hanginizin dediği istikamette Türkiye'nin ekonomik sorunları çözülecek? Türkiye'nin bölgesel siyasal sorunları açısından hanginizin bakış açısıyla bu sorunlar çözülecek? Bakış açılarının ne kadar farklı olduğunu örnek verecek olursak, Libya tezkeresinde birisi Hanya'ya öteki Konya'ya giderek göstermişlerdir. CHP'nin 'hayır' dediğine, İYİ parti de 'evet' demiştir. HDP zaten 'hayır' demek zorundaydı. Siz hangi konularda ortak karara sahipsiniz? Türkiye'nin terörle mücadelesinde, ola ki iş başına gelirseniz ne yapacaksınız? Türkiye'nin milli savunma sanayisinin devam etme noktasında 6 artı 1'lik ittifak olarak bu milletin geleceğine 2 cümle söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sizin hep beraber, ortak ana fikri çizginiz nedir? Bunlar geçmiş dönemlerde iktidar olsaydılar Türkiye'nin övünç meselesi olan hangi proje olurdu?" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-08-19 17:37:06



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