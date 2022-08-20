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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta sürtünme nedeniyle dorse lastiği alev alan TIR'daki yangın, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tokat-Turhal kara yolunda öğle saatlerinde inşaat malzemesi taşıyan Duran Dağ (42) yönetimindeki 16 AFF 694 plakalı TIR'ın dorse lastiği sürtünme sonucu alev aldı. Sürücü durumu fark edince TIR'ı sağa çekip alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Bu sırada kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri de yardım için durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın büyümeden söndürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-08-20 15:42:32



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