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Erbaa fındığında hasat zamanı

DHA

Erbaa fındığında hasat zamanı


İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ta, fındık yetiştirilen tek ilçe olan Erbaa'da hasada başlandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede yılda 5 bin tona yakın üretimi yapılan fındıktan bu yıl 300 milyon TL gelir beklediklerini söyledi.
Tokat´ın fındık yetiştirilen ilçesi Erbaa'da, hasat dönemi başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, fındık hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Canik Dağları eteğindeki fındıktan bu yıl 300 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan fındığın üretim miktarının 2022 yılında 5 bin tona ulaşması öngörülüyor. 215 rakımdan 1300 rakımlara kadar farklı türde fındığın üretildiği ilçede yaklaşık 3 bin çiftçi, bu işle ilgileniyor.
Erbaa´daki fındık üretiminin çok bilinmediğini, insanların bu üretimi ve miktarı duyduklarında şaşırdıklarını kaydeden Başkan Karagöl, "Erbaa´da fındık üretimini insanlar duyunca şaşırıyorlar. Sahil dışında teşvik alıp da fındık üretiminin en yoğun olduğu bölge Erbaa bölgesi Tokat´ta. Sahil dışında tek yer Erbaa. Bu senede çok şükür çiftçimizin yüzü gülecek inşallah. Yaklaşık 5 bin ton civarında Erbaa'da üretim bekleniyor. Rekoltesi de gayet güzel durumda. Bu da ne demek 250-300 milyon TL civarında girdi demek. Erbaa´da bütün sebzeyi meyveyi üretiyoruz belki ama bunun yanı sıra fındık bazen gözden kaçabiliyor. Bizim Karadeniz tarafındaki köylerimizde yıllık 5 bin tona yakın fındık üretimini biz bu sene beklemekteyiz. Bizim fındığımızın dolgunluğu, kabuğunu doldurmasıyla, şekli şemailiyle gayet güzel bir ürün. 250-300 milyon TL'lik bir girdinin tabi ki diğer ürünlerin yanında kendinden söz ettireceğini düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Bu bölgede yaşayan nüfusa baktığımızda köylünün bundan faydalandığını, rahat ettiğini görüyoruz. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bu sezonu da atlatırlar. Köylümüz de çiftçimiz de ekonomik olarak rahat eder" dedi.
Rekoltenin bu yıl yüzde 25 artış gösterdiğini dile getiren Gökal Belediye Başkanı Akbulut ise "Burada 215 rakımdan 1300 rakımlara kadar fındık yetişiyor. Tabi 215 ile 1300´lerdeki fındık farklı çeşit olarak. Bu seneki üretimimiz 15 bin dönüm. Aşağı yukarı 700 haneye yakın fındık üreticimiz var bölgede" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-09-03 15:55:10

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