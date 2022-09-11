Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek vermek için eşi Güleser Kılıçaslan (70) ile birlikte traktörle bölgeye giden Salih Kılıçaslan (72) köyüne dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Alıcık mezrasında meydana geldi. Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için yaylaya giden Salih Kılıçaslan, yangının kontrol altına alındıktan sonra eşi Güleser Kılıçaslan ile köyüne dönmek için 60 DH 345 plakalı traktörü ile hareket etti. Traktörün aniden yoldan çıkması sonucu sürücü Salih Kılıçaslan ve eşi Güleser Kılıçaslan araçtan savruldu. Kazada ağır yaralanan Salih Kılıçarslan Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Güleser Kılıçarslan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-11 19:35:15



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