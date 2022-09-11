Tokat'a şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

DHA

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)- Yeniden


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.
PençeKilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu. Ağıl'ın şehadet haberi Turhal ilçesinde bulunan ailesine, askeri personel ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ağıl'ın cenazesi yarın ilçede düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "PençeKilit Harekat bölgesinde hemşehrimiz Gökhan Ağıl'ın şehit haberini aldık. Şu an evlerinin önündeyiz. Buradaki tüm gerekli hazırlıkları yaptık. Yarın öğlen ya da ikindi namazı sonrası şehidimizi defin edeceğiz. Rabbim sevenlere sabır versin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Vatanımızın birliğine beraberliğine göz dikenlerle, yurt dışında silahla yurt içinde onların işbirlikçileriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-09-11 22:42:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Tokat'ta şehit ateşi düştü
Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi Tokat'taki ...
Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü
YEREL HABERLER Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş ...
Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne ...
Tokat'ta orman yangını
YEREL HABERLER Tokat'ta orman yangını
Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi ...
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını ...
Maganda kurşunuyla ölen 2 çocuk babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Maganda kurşunuyla ölen 2 çocuk babası toprağa ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tokat'ta 5'inci off-road yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta 5'inci off-road yarışları yapıldı
Kına gecesinde maganda kurşunu bir can aldı
YEREL HABERLER Kına gecesinde maganda kurşunu bir can aldı
Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin ...
Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü
Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Et ile sebzenin lezzet buluşması: Tokat kebabı
YEREL HABERLER Et ile sebzenin lezzet buluşması: Tokat kebabı
Tokat'ta sema gösterisi yapıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta sema gösterisi yapıldı
Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması ...
Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 ...
"Sezar'ın Kalesi"nde kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER "Sezar'ın Kalesi"nde kazı çalışmaları başladı
Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması
YEREL HABERLER Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda ...
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 ...
Tokat'ta antik kent Sepastapolis'i gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Tokat'ta antik kent Sepastapolis'i gün yüzüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.