Şehit Astsubay Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi (2)

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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Gökhan Ağıl'ın cenazesi, Osman Gazi Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alınmasının ardından Turhal ilçesi meydanına getirildi. Burada şehit Ağıl için cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Nuran Yıldız, baba Ziya Ağıl ve aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Şahintürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, askeri erkan, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namaz sonrası şehidin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR

2022-09-12 17:22:40



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