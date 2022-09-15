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Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada

DHA

Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesi Kuşçu köyündeki ortaokulda okuyan öğrenciler, tayin olmasından endişelendikleri öğretmenleri Hulusi Ulaşer'i (34) okulun ilk günü bahçede görünce toplu halde yanına koştu. 11 yıldır aynı okulda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine sarılan öğrencilerin bu anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kuşçu Köyü Ortaokulu'nda 11 yıldır görev yapan Hulusi Ulaşer'i tatilde özleyen ve tayin olmasından endişe eden öğrencileri, okulun ilk günü sürpriz yapmak istedi. Öğrenciler, okul binası önünde beden eğitimi öğretmenlerini beklemeye başladı. Okul bahçesine giriş yapan Ulaşer'i karşılarında gören öğrenciler, toplu halde yanına koştu. Öğretmenlerine sarılarak, hasret gideren öğrencilerin bu anları, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 
'TÜM ÖĞRENCİLER ÜZERİME DOĞRU GELİYOR'
Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Hulusi Ulaşer, "3 aydır yaz tatilinden dolayı okula gelemiyorduk. 3 ay sonra öğrencilerimi gördüm. Okuldan giriş yaptığımda baktım, tüm öğrenciler üzerime doğru geliyor. Haberim yoktu, hepsi gelip sarıldı. Beni özlemişler, ben de onları çok özledim. Olay, bu şekilde gelişti. Bir şey demeden, istemsiz şekilde bana koşmaları; verdiğimiz emeğin, çabanın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Duygularımızı belli edemiyoruz ama hepsini çok sevdiğimi, onların da bu sevgiye karşılık verdiğini görüntülerde herkes görüyor" dedi.
'GİDECEK, DİYE ÇOK KORKUYORDUK'
6'ncı sınıf öğrencisi Elanur Sütütemiz (11) ise "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Çok özledik. Henüz 2'nci yılımıza girdik ama üzerimizde çok emeği var. Gitmesini istemedik. Zaten o da gitmedi. 'Gidecek' diye çok korkuyorduk. Okula girdiği anda öğretmenimize koşarak, sarıldık. Sevdiğimiz için" diye konuştu.
Umut Fatih Erağca (11) da "Bu okulda en sevdiğim derslerden bir tanesi, beden eğitimi. Beden eğitimi öğretmenim, Hulusi hocamı 3 aydır görmüyordum. Onu çok özledim. Okula adım attığında, arkadaşlarımızla koşarak sarıldık. O bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Yeşilyurt Fatih YILMAZ
2022-09-15 11:24:24

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