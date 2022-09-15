Jandarmanın çöplükte, kolilerde bulduğu 10 yavru köpek, barınağa teslim edildi

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, koli içerisinde çöplüğe bırakılan 10 yavru köpek jandarma ekiplerince bulunarak, hayvan barınağına teslim edildi.

ReşadiyeNiksar D-100 kara yolu üzerinde devriye atan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi çöplükte koli içerisinde 10 yavru köpek buldu. Kolinden çıkarılan yavrular, jandarma ekipleri tarafından beslendi. Sağlık taramalarının ardından yavru köpekler Tokat Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-15 12:59:23



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