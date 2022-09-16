Evinde silah ve mermilerle yakalanıp, tutuklandı

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde yasa dışı olarak kalaşnikof ve tabanca ile çok sayıda mermi bulunan Ersoy Atılgan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalpaşa köyündeki Ersoy Atılgan'ın, evinde yasa dışı olarak silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada, kalaşnikof ile tabanca ve silaha ait 28 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Atılgan, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-16 15:46:18



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