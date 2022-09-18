Tokat orman yangını (2)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman işletme müdürlüğü arazözleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nün Merzifon'dan kalkan 2 helikopterin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve Tokat Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur bölgede incelemede bulundu. 5 hektarlık alanda hasar meydana geldiğini belirten Vali Hatipoğlu, "Çok hızlı bir şekilde yerden ilk müdahale başladı. Orman Genel Müdürlüğünün Merzifon'dan kalkan helikopterleri de müdahale etti. Bu yangınn gelişmesini önleyen en önemli faktör oldu. Yangını kontrol altına aldık. Gerekli her türlü tedbiri aldık" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-18 19:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.