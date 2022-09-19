Tokat'ta 1 kadının öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga ağaç kesme yüzünden çıkmış (2)

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BABA VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Nazik ile oğulları Yasin ve Tunahan Nazik tutuklandı, A.N. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan baba ve iki oğlu Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-19 20:35:29



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