Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2)



BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın sonrasında incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirten Başkan Eroğlu, "Petrol türevi olduğu için haliyle çok ani bir şekilde dakika içerisinde alevlenmeye başlıyor. Akabinde de depolara sirayet etmeye başlıyor. Tabi buradaki arkadaşların hemen hızlı bir şekilde görmesi itfaiyenin hızlı bir şekilde gelmesi, buradaki iş makinelerinin de ani müdahaleleriyle Allah'a şükür korktuğumuz gibi olmadı. Herhangi bir patlama olmadan yine başka diğer alanlara yangın sıçramadan kontrol altına alındı" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-20 20:34:59



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