Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta amca çocukları arasında ağaç kesme meselesinden çıkan kavgada yaralanan Sinan Nazik (42) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 18 Eylül'de merkeze bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında meydana geldi. Sinan Nazik (42) ile kuzeni Cemalettin Nazik´in oğlu Yasin Nazik arasında ortak oldukları kavak ağaçlarının kesilerek satılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, bu sırada Cemalettin Nazik, av tüfeğiyle Sinan Nazik´e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan Nazik, eşi Şerife (40), kız kardeşi Munise (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 çocuk annesi Munise Nazik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuk babası Sinan Nazik de dün gece yaşamını yitirdi. Sinan Nazik'in cenazesi bugün Behzat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Cemalettin Nazik ile oğulları Yasin ve Tunahan Nazik, tutuklanmıştı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-22 14:17:52



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