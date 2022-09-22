Yolda yürüyen kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yolda yürürken otomobilin çarptığı Cennet Gül Demircan'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. M.E.K. (18) yönetimindeki 60 BM 902 plakalı otomobil, arkadaşıyla birlikte yol kenarında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı. Otomobil yoluna devam ederken, yere düşen Demircan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bacağından yaralanan Demircan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-09-22 16:28:51



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