Tokat'ta ormanda kaybolmuştu; 2 gün sonra bulundu (2)

KÖYDEN 6 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde, 2 gün önce çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan Bahattin Öztürk, jandarma iz takip köpeği 'Talan'ın da kullanıldığı aramada, 6 kilometre uzaklıktaki tepede bulundu. Arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, yorgun haldeki Öztürk'ü sırtlarına alıp, dağlık alandan ambulansa kadar taşıdı. Öztürk, sağlık kontrolü için Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-09-29 17:02:20
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