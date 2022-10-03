Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı

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İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Zile ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü ürküten drona balta fırlattı.

Zile'de doğa fotoğrafçılığı yapan Serdal Deniz, koyunların göçünü görüntülemek için Boğalı Yaylası'na gitti. Deniz, burada dron ile çekim yapmaya başladı. Bu sırada dron hayvanlara doğru yaklaşınca, koyunlar ürkerek dağılmaya başladı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban, drona önce taş attı ardından yanındaki baltayı fırlattı. Balta cihaza isabet etmezken, o anlar dron kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile İbrahim UĞUR

2022-10-03 14:54:23



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