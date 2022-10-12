Tokat'ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi

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İbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)TOKAT´ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton sahte alkol ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR

2022-10-12 13:53:14



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