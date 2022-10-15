Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT´ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Soymaz'ın (33) kullandığı 60 AAN 380 plakalı otomobil Şehit Er Ali Örnek Sokak'tan çıkan Ali Yılmaz (72) yönetimindeki 58 NS 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile Mehmet Soymaz'ın kullandığı araçta bulunan Tuğba Soymaz (32), Eslem Zümra Soymaz (6) ve Fatma Zehra Soymaz (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Yılmaz sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-10-15 19:47:17



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