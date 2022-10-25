Ankara'daki yol kavgasında öldürülen 2 kardeş, Tokat'ta toprağa verildi



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)ANKARA'da yol verme tartışması ardından çıkan kavgada Süleyman Karaarslan (66) tarafından tabancayla vurularak öldürülen emekli polis Ahmet Sırakaya (56) ve özel firmada çalışan Hacı Sırakaya (48) kardeşler, memleketleri Tokat'ta toprağa verildi.

Olay, 23 Ekim'de Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde meydana geldi. Akyurt ilçesinde oturan Ahmet ve Hacı Sırakaya kardeşler, Mamak'taki çeşmeden su doldurmak için otomobille yola çıktı. Sırakaya kardeşler ile traktör sürücüsü Süleyman Karaarslan arasında yol verme tartışması çıktı. Karaarslan, traktördeki tabancayı çıkarıp, Sırakaya kardeşlere ateş etti. Kurşunlardan biri de Süleyman Karaarslan'ın yanındaki torunu T.K.'nin (17) bacağına isabet etti. Olayda Ahmet ve Hacı Sırakaya hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Karaarslan, tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Sırakaya kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesi Hasanşeyh beldesine getirildi. Sabah saatlerinde Sırakaya kardeşler için evlerinin önünde cenaze namazı kılındı. Ahmet ve Hacı Sırakaya, daha sonra, belde mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-10-25 13:50:23



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