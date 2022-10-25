Ankara'daki yol kavgasında öldürülen 2 kardeş, Tokat'ta toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara'daki yol kavgasında öldürülen 2 kardeş, Tokat'ta toprağa verildi

DHA

Ankara'daki yol kavgasında öldürülen 2 kardeş, Tokat'ta toprağa verildi


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)ANKARA'da yol verme tartışması ardından çıkan kavgada Süleyman Karaarslan (66) tarafından tabancayla vurularak öldürülen emekli polis Ahmet Sırakaya (56) ve özel firmada çalışan Hacı Sırakaya (48) kardeşler, memleketleri Tokat'ta toprağa verildi.
Olay, 23 Ekim'de Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde meydana geldi. Akyurt ilçesinde oturan Ahmet ve Hacı Sırakaya kardeşler, Mamak'taki çeşmeden su doldurmak için otomobille yola çıktı. Sırakaya kardeşler ile traktör sürücüsü Süleyman Karaarslan arasında yol verme tartışması çıktı. Karaarslan, traktördeki tabancayı çıkarıp, Sırakaya kardeşlere ateş etti. Kurşunlardan biri de Süleyman Karaarslan'ın yanındaki torunu T.K.'nin (17) bacağına isabet etti. Olayda Ahmet ve Hacı Sırakaya hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Karaarslan, tutuklandı.
Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Sırakaya kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesi Hasanşeyh beldesine getirildi. Sabah saatlerinde Sırakaya kardeşler için evlerinin önünde cenaze namazı kılındı. Ahmet ve Hacı Sırakaya, daha sonra, belde mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-10-25 13:50:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da yol verme kavgasında öldürülen iki kardeşin cenazesi Tokat'ta defnedildi
YEREL HABERLER Ankara'da yol verme kavgasında öldürülen iki kardeşin ...
Ünlülerin imzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor
YEREL HABERLER Ünlülerin imzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor
Tokat'ta hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ...
Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
Niksar'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Niksar'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli ...
Tokat'ta yaralı yavru köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta yaralı yavru köpek tedavi altına alındı
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.