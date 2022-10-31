Tartıştığı kişiyi bıçakladı; o anlar kamerada



İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Salih Acar (45), para meselesi yüzünden tartıştığı Sedat Bolat´ı (36) 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı´nda meydana geldi. Meydandaki bir bankta aralarındaki para meselesini konuşan Salih Açar ile Sedat Bolat tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Salih Acar, oturduğu yerden kalkıp belindeki bıçağı çıkartarak Sedat Bolat´ı 3 yerinden bıçakladı. Şüpheli Salih Acar, meydanda bir süre yürüdükten sonra elindeki bıçağı zabıtalara vererek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sedat Bolat, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Salih Acar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-10-31 12:39:49



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