Mübarek Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. İslam aleminin coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Tokatlı vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Tokat sahur ve iftar vakitleri...