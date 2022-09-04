HES barajında erkeğe ait cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla Hidroelektrik Santrali barajında balıkçılar su içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Cansız bedenin üzerinden çıkan kıyafetlerde yapılan incelemede 31 Ağustos’ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ. K.’ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.