Yazıcıoğlu duyurdu: Tokat'ın trafiğinde "yeşil dalga" uygulamasına geçiliyor
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzman ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şehir merkezinde "Yeşil Dalga Uygulamasını" hayata geçireceklerini duyurdu. Başkan Yazıcıoğlu, bu sistemin devreye girmesiyle birlikte, ana arterlerde trafik ışıklarında peş peşe durma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ve böylece vatandaşların hedeflerine daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerini belirtti
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzman ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şehir merkezinde 'Yeşil Dalga Uygulamasını' hayata geçireceklerini duyurdu.
Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Trafiği rahatlatmak amacıyla hazırladığımız ilk senaryoyu hayata geçiriyoruz. Şu anda 3 kavşağımız Yeşil Dalga sistemine entegre edildi. Ana arterlerde bulunan trafik ışıklarında peş peşe kırmızı ışığa yakalanmayı engellemek üzere Yeşil Dalga sistemini aktif hale getiriyoruz. Gün içerisinde Cedidye güzergâhından gelen bir araç, Üniversite Hastanesi'ne kadar hiç durmadan ilerleyebiliyor. Aynı şekilde Halil Rifat Paşa İlköğretim Okulu bölgesinden gelen bir araç da Cedidye kavşağına kadar durmaksızın ilerleyebilecek" dedi.
Kavşak düzenlemeleri ve sistem noktalarının artırılmasıyla trafiğin daha da rahatlayacağını kaydeden Başkan Yazıcıoğlu, 3 farklı kavşağın uzaktan müdahale edilebilir duruma getirildiğini ve Trafik Kontrol Merkezi'nin oluşturulmakta olduğunu belirterek, "Kavşak düzenlemelerimiz, sistem montajlarımız ve trafik kontrol merkezimiz ile sahaya yavaş yavaş indik. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Kavşak düzenlemelerimizi ve sistem noktalarımızı artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Vatandaşlarımız, trafik probleminin azaldığını belirgin şekilde görecekler. Trafik Kontrol Merkezi'nde yetkili arkadaşlarımız tarafından toplam 21 kavşakta anlık izlemeler yapılacak. Bunun ilk sinyallerini Yeşil Dalga noktasında bulunan kavşaklarımızda uygulamaya başlıyoruz. Alternatif yollar için de çalısmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik problemini yönetecek, trafiği en asgari seviyeye indireceğiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşması için ciddi anlamda adımlar atıyoruz. inşallah birkaç ay içerisinde vatandaşlarımız bunu daha belirgin bir şekilde hissedecekler. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.