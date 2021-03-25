Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında araçları bir benzin istasyonu önünde bekletti.Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmaları yaptı.Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.Yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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