Tokat'ta 1 tonluk

AA

İlçede besicilik yapan Çavuş'un yavru iken beslemeye başladığı boğa, 1 tona ulaştı.Tokat Hayvan Pazarı'nda 23 bin liradan satışa sunulan Paşa, alıcısını bekliyor.Çavuş, AA muhabirine, Paşa'yı yaklaşık 3,5 yıldır beslediğini söyledi.Paşa'nın hayvan pazarının en ağır hayvanı olduğunu belirten Çavuş, "Paşa'yı almak için gelenler çok oldu. 23 bin lira istiyorum. İnşallah satılır. Besicilik baba mesleği." dedi.Bu arada kentte küçükbaş kurbanlıklar ortalama 1300 ila 3 bin, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.