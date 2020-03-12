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Tokat'ta 1000 öğrenci işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Öğrencilerin işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okumaları- İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü etkimliği- Şiir okunması- İstiklal Marşı okunması- Müdür Sadetin Aktaş'ın konuşması- Bir öğrencinin konuşması

Tokat'ta 1000 öğrenci işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuduTOKAT (AA) - Tokat'ta 1000 öğrenci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.Halil Rıfat Paşa İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 1000 öğrenci yaklaşık bir aydır işaret dili uzmanı ve öğretmenleri ile İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söylemek için eğitim aldı.Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.Okul Müdürü Sadettin Aktaş, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir ay önce başladık bu çalışmaya. Bin öğrenci, öğretmenlerimiz ile 12 Mart'a denk gelsin istedik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.Öğrenciler de işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.