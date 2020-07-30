Tokat'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

AA

İlçeye bağlı Edili köyünde iki gün önce çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (35),K.Ö. (29) ve N.Ö'nün (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edili köyünde iki gün önce eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle ateş edilerek vurulan İsmet ve Serkan Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti.