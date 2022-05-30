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Haberler Sağlık Tokat'ta 4 kişi, KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor

Tokat'ta 4 kişi, KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
O ilimizde 4 kişiye KKKA teşhisi!
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AA

Tokat'ta son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar 24 hastanın serviste tedavi gördüğü öğrenildi.

Bu arada, KKKA hastalığı şüphesiyle bir süre önce Reşadiye ilçesinden TOGÜ Hastanesine başvuran 58 yaşındaki C.Ç'nin, geçen günlerde sevk edildiği Ankara'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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