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Tokat'ta 7 yaşındaki çocuk, havuzda boğuldu

Tokat'ta kahreden ölüm... Sulusaray ilçesindeki Termal Otelde bulunan havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti

Tokat'ta 7 yaşındaki çocuk, havuzda boğuldu
Tokat'ta 7 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
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AA

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Termal Otel önündeki havuza giren Muhammed Ayaz Gül (7) boğuldu. Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sulusaray ilçesindeki Termal Otel'de meydana geldi.

Ailesi ile birlikte otelin içindeki havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada bulunduğu yerden ayrılarak otelin dışındaki havuza girdi. Oğlunun yanında olmadığını fark eden İlham Gül, otel personelinden yardım istedi. Otel çevresinde yapılan arama sırasında küçük çocuk, yakındaki havuzda hareketsiz halde yatarken görüldü.

Hemen havuzdan çıkarılan Muhammed Ayaz için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Sulusaray Devlet Hastanesine konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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