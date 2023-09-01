Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 yaralı

        Tokat'ta ahşap ev çöktü: Enkaz altında kalan kişi yaralandı

        Tokat Erbaa'da tek katlı ahşap ev, büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında yaralanan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 02:37 Güncelleme: 01.09.2023 - 02:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mustafa Karatepe (43) yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akça köyünde meydana geldi. Mustafa Karatepe’nin yalnız yaşadığı tek katlı ahşap ev, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde olan Karatepe, evin çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralandı.

        Köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla Mustafa Karatepe enkaz altından çıkarılarak, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı (39) ses duyduklarını, evde birileri var mı diye koştuklarını, Karatepe’yi enkazdan çıkardıklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        #erbaa
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!