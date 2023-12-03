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        Haberler Gündem Tokat'ta alacak verecek tartışmasın da silahlar konuştu; 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta alacak verecek tartışmasın da silahlar konuştu; 1 kişi yaralandı

        Tokat'tın Erbaa ilçesinde aralarında anlaşmazlık bulunan 3 kişi arasında çıkan tartışma da bir kişi silahla vurularak yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 01:46 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:46
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        Alacak-verecek tartışmasında silahlar konuştu
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        Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesi İsmet Paşa mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcıda meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Ö.Ç, B.Ç ve M.A. tatlıcı da otururken aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda silah çekilmesiyle M.A. bacağından silahla vurularak yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.A. ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        #TOKAT
        #erbaa
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