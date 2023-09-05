Tokat'ta cinayet: Başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu Tokat Erbaa'da yıkılan hastane binasının bahçesinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemede genç adamın başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi

Tokat'ta Erbaa ilçesinde başına taşla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Eski hastane binasının yıkılan bahçesinde bulunan cesedin Tuncay Erdoğar'a (33) ait olduğu belirlendi.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİNİ KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ

Tuncay Erdoğar (33)

Adrese gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darp edilmiş erkek ile karşılaştı. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti.

ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar'ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesinin morguna konuldu. Polis, Tuncay Erdoğar'ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı.