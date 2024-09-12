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        Haberler Gündem Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

        Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:19
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        Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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        İ.A. (49) yönetimindeki otomobil, Zile-Amasya kara yolu Yünlü köyü mevkisinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (46), E.A. (27) ve A.A. (19) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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