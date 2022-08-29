Tokat'ta fırtına ve dolu esareti!

İlçeye bağlı Üzümören beldesi, Bağlarbaşı köyü ile yakın alanlarda dün gece etkili olan fırtına, dolu ve sağanak bölgedeki mısır tarlaları ile domates ve diğer ekili alanlara zarar verdi. Fırtınada bazı araçlar devrildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.