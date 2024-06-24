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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta kadın market çalışanına darp kameraya yansıdı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta kadın market çalışanına darp kameraya yansıdı

        Tokat'ta bir kadının, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 02:10 Güncelleme: 24.06.2024 - 02:48
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        Kadın market çalışanına darp kamerada
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        Tokat'ta bir zincir marketin şubesinde Sevgi H, bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U'ya saldırdı. Sevgi H, eline saçlarını doladığı Buse U'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.

        DHA'nın haberine göre; Sevgi H, diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darp edilen Buse U'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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