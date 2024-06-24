Tokat'ta kadın market çalışanına darp kameraya yansıdı

Tokat'ta bir zincir marketin şubesinde Sevgi H, bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U'ya saldırdı. Sevgi H, eline saçlarını doladığı Buse U'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.

DHA'nın haberine göre; Sevgi H, diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darp edilen Buse U'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.