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        Haberler Gündem Tokat'ta kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Tokat'ta kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 56 yaşındaki sürücü Hüseyin Uzun hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 19:07
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        Tokat'ta kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kaza, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kale Köyünde meydana geldi.

        Gökal Beldesinde inşaatta çalışan işçileri taşıyan Hüseyin Uzun yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

        Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan işçilerden Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Ali Yolal (46) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

        Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Uzun doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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