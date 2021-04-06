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Tokat'ta, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 45 bine ulaştı

Tokat'ta başlatılan ve Türkiye'ye yayılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında kentte dağıtılan koyun sayısı 2 yılda 45 bine ulaştı.

Tokat'ta, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 45 bine ulaştı
AA

Tokat'ta başlatılan ve Türkiye'ye yayılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında kentte dağıtılan koyun sayısı 2 yılda 45 bine ulaştı.

Tokat Valiliği, 2019'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Projeyle, il genelinde 5 yılda 500 bin koyunun meralarla buluşturularak çiftçinin ve köylünün gelirinin artırılması hedeflendi.

İlk 2 yılda 45 bin koyun dağıtılırken bundan sonra her yıl dağıtılan koyun sayısının 100 bine tamamlanması ve ildeki koyun varlığının doğacak kuzularla 5 yıl sonunda 500 bin artırılması planlanıyor.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamaya başladıkları projede "Tarımın başkenti Tokat" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Kentte küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istediklerini vurgulayan Balcı, "Cumhurbaşkanımız 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan etti. Küçükbaş hayvancılıkta en büyük hamleyi Tokat yaptı. Ekip arkadaşlarımız ile beraber, veteriner, çiftçi ve finansçılarımız ile beraber küçükbaş hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz diye bayağı kafa yorduk. Yerinde incelemeler yaptıktan sonra modelimiz gelişti. Sağ olsun Tarım Bakanlığımız, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü çok büyük destek verdiler." dedi.

- "Tokat'taki küçükbaş hayvancılık geçen yıla göre yüzde 20 arttı"

"Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün desteği ile Türkiye'ye yayıldığına işaret eden Balcı, çiftçilerin, projelerini sahiplendiğini anlattı.

Projede, 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli, sıfır faizli koyun kredisi kullandırdıklarını söyleyen Balcı, "Sadece sıfır faizli kredi kullandırmak değil, veterinerlik hizmetlerinin veriliyor olması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması olsun, meraların ıslah edilmesi olsun, böyle bütüncül bir proje oldu." diye konuştu.

Şu ana kadar 505 aileye 45 bin koyun verdiklerini belirten Vali Balcı, şöyle devam etti:

"Her çiftçimize verdiğimiz koyun sayısını 100'e tamamlayacağız. 100 koyun olunca insanlar hayal kurabilirler. 100 koyun olunca 100 tane de kuzusu oluyor. Koyun işi bereketli bir iş. Çiftçilerimiz çok sevindi. Koyun fiyatları yükseldi, daha umutlular, geleceğe umutla bakıyorlar. Tokat'taki küçükbaş hayvancılığı geçen yıl ile kıyasladığımızda yüzde 20 artmış durumda. Haziran ayının sonuna kadar dağıtılan koyun sayısını 100 bine tamamlayacağız. Haziran ayından sonra ikinci 100 bine başlamış olacağız. Bence çok güzel oldu, çiftçilerin ve çocuklarının mutluluğunu görmek. Ben de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Gücümüzü oradan alıyoruz, hayır dualarından. Nerede üretim varsa biz oradayız. Çiftçiyi ve üreteni seviyoruz. Onları desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Vali Balcı, projenin Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirerek, "Proje değişik illerde de uygulanıyor ama bunu Tokat bir ekip çalışmasıyla geliştirdi. Sağ olsun Ziraat Bankamız, Tarım Bakanlığımız, kaymakamlarımız, tarım teşkilatımız sahiplendi. Tokat Valiliği koordinesinde projenin çok iyi gittiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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