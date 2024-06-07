Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mecit Görel (46) idaresindeki otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan'ın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.